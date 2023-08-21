Вице-мэр Омска увидел «недоумение» в реакции на его намерение стать мэром Томска

Вице-мэр Омска Дмитрий Махиня, участвующий в конкурсе на пост главы Томска, признал, что его инициатива вызвала критику части томичей. Чиновник сказал об этом в эфире «Вести. Томск».

«Я, безусловно понаблюдал за томскими новостями, за социальными сетями, и вижу, что это вызвало и недоумение, и некий негатив о том, что житель другого города подал документы на конкурс на пост мэра города Томска»,— сказал господин Махиня.

«Томск не любит варягов, и никогда не любил. И думаю, не полюбит. И это черным по белому написано в результатах любых предвыборных социсследований. Поэтому и губернаторы, и мэры у нас всегда имели непосредственное отношение к Томску»,— высказала, например, мнение в своем Telegram-канале руководитель фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в областной законодательной думе Галина Немцева.

По словам вице-мэра Омска, у него пока нет конкретной формальной программы действий в случае победы на конкурсе, но есть понимание того, что работу на посту мэра необходимо начинать с наведения порядка. «Наводить порядок в городском хозяйстве, наводить порядок в деятельности администрации, усиливать дисциплину»,— пояснил он.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее выдвижение Дмитрия Махини поддержал губернатор Владимир Мазур. «Проблемы нужно решать в режиме 24/7, наводить порядок в городском хозяйстве, помогать бизнесу, слышать мнения людей. Я нашел человека, который к этому готов»,— заявил в июле руководитель региона.

Заседание конкурсной комиссии назначено на 22 августа. Всего в конкурсе принимают участие восемь человек.

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Валерий Лавский