Детей, отравившихся парами хлора под Тюменью, выписали из больницы

Троих детей, которые отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха под Тюменью, выписали из больницы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения. Работа этого бассейна на сегодняшний день приостановлена.

Напомним, 18 августа 13 детей отравились парами хлора в бассейне горячего источника на базе отдыха в Тюменском районе. Трое из них были госпитализированы, в больницы доставили троих детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении детей.

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