Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении детей хлором в Тюмени

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю тюменского управления ведомства Александру Кублякову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела об отравлении детей хлором в пригороде Тюмени, сообщила пресс-служба СКР.

В пятницу, 18 августа, на горячем источнике «Тюменский» 16 детей почувствовали себя плохо. К моменту приезда медиков были обследованы 13 детей, находившихся на месте. По результатам проверки в больницы доставили трех детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения. По предварительным данным, дети отравились парами хлора. Высокая концентрация этого вещества может привести к тяжелым последствиям для организма. СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Горячий источник «Тюменский» расположен в поселке Яр в пригороде Тюмени. Очевидцы рассказали изданию 72.ru, что резкий удушливый запах хлора возник неожиданно: дети резко стали закашливаться. Сотрудники базы сказали, что хлор мог скопиться в бассейне в течение нескольких часов, пока там не было света.

Василий Алексеев

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