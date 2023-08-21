На птицефабрике «Синявская» под Петербургом заявили о дефиците кадров и сбоях поставок

Ленинградская птицефабрика «Синявинская» сообщила ритейлерам о возможных изменениях графика отгрузок и отмены части согласованных заказов на поставку продукции. Причиной сбоя на предприятии назвали дефицит персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как отмечается в письме, направленному руководством птицефабрики партнерам, на предприятии не могут сформировать полноценные смены для производства продукции из-за массового оттока персонала, в основном мигрантов. Нехватка составляет 25–30% работников.

В связи с этим предприятие просит признать ситуацию форс-мажором и не выставлять штрафы за переносы поставок или недопоставки с 1 августа.

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По данным Росптицесоюза, в 2022 году «Синявинская», расположенная выпустила более 1,6 млрд пищевых яиц, заняв 5% рынка в натуральном выражении. Выручка в 2022 году выросла на 10,5%, до 10,24 млрд руб., чистая прибыль составила 912,12 млн руб.

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