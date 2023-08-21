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Коммерсантъ FM
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Площадь пожара на складе с краской в Подмосковье выросла до 3 тыс. кв. м

В Богородском городском округе в Подмосковье произошел пожар на складе с лакокрасочными изделиями. Его площадь составляет 3 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Ранее сообщалось об 1,5 тыс. кв. м.

Возгорание произошло по адресу: ул. Ильича, д. 1, к. 2. По данным ведомства, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания.

По данным ТАСС, очаг пожара находится на втором этаже. Что стало его причиной, не уточняется. К тушению привлечено более 80 человек и 25 единиц техники, также на место отправят вертолеты.

Лаура Кеффер

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