Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Склад с краской горит на площади 1,5 тыс. кв. м в Подмосковье

Склад с лакокрасочными материалами загорелся в Богородском городском округе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба местного управления МЧС. Огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м.

Фото: МЧС РФ

Фото: МЧС РФ

«В 8:45 мск поступило сообщение о возгорании в административно-складском здании по адресу: г. о. Богородский, ул. Ильича, д. 1, к. 2. На данный момент площадь возгорания €1,5 тыс. кв. м»,— сообщили агентству в ведомстве.

Очаг возгорания находится на втором этаже. В Богородском находится склад лакокрасочных материалов «Нортекс» площадью 2,6 тыс. кв. м. Его построили весной этого года. На нем хранятся компоненты красок.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...