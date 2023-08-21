Склад с краской горит на площади 1,5 тыс. кв. м в Подмосковье

Склад с лакокрасочными материалами загорелся в Богородском городском округе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба местного управления МЧС. Огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

«В 8:45 мск поступило сообщение о возгорании в административно-складском здании по адресу: г. о. Богородский, ул. Ильича, д. 1, к. 2. На данный момент площадь возгорания €1,5 тыс. кв. м»,— сообщили агентству в ведомстве.

Очаг возгорания находится на втором этаже. В Богородском находится склад лакокрасочных материалов «Нортекс» площадью 2,6 тыс. кв. м. Его построили весной этого года. На нем хранятся компоненты красок.

Анастасия Ларина