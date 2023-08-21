Главные анонсы 21 августа

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыкуется от Международной космической станции.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» и его основного кредитора — банка «Траст», требующих взыскать около 12,1 млрд руб. с ЛУКОЙЛ.

В России компании-экспортеры могут начать еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В России пункты выдачи заказов Ozon перейдут на единый график работы — 09:00 до 21:00.

В Афинах пройдет рабочий ужин президента Черногории Якова Милатовича с украинским коллегой Владимиром Зеленским, лидерами государств Балканского региона и представителями ЕС.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в ЮАР с преддверии саммита БРИКС.

Бывший президент США Дональд Трамп представит доклад о фальсификации итогов президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году в ответ на новую серию выдвинутых в его адрес обвинений.

Белоярская АЭС (Свердловская область) планирует вывести четвертый энергоблок (БН-800) в планово-предупредительный ремонт.

О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».