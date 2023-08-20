Ройзман рассказал, что его не пригласили на юбилей Екатеринбурга

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) не пригласили на праздничные мероприятия Дня города. Об этом политик рассказал порталу Е1.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Меня никуда не пригласили. Но я не думаю, что пошел бы куда-то. Я сейчас работаю над книгой в музее, мне чуть-чуть не до этого. Но к этому [отсутствию приглашения] очень спокойно отношусь. Меня из истории города уже никто не вычеркнет»,— заявил господин Ройзман.

По данным администрации, в День города к памятнику Василия Татищева и Вильгельма де Геннина возложили цветы действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов и экс-мэр Аркадий Чернецкий. Согласно сайту правительства региона, на церемонии присутствовал и экс-мэр Александр Высокинский.

Напомним, Евгений Ройзман возглавлял Екатеринбург в 2013 – 2018 годах. В апреле 2022 года политик был три раза оштрафован Октябрьским райсудом города на 150 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. В мае 2023 года райсуд вынес приговор господину Ройзману по ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и обязал выплатить штраф в 260 тыс. руб.

В начале года в администрации Екатеринбурга установили барельефы двух бывших глав города — Евгения Ройзмана и Александра Высокинского. По словам Алексея Орлова, установка барельефа господину Ройзману — историческая справедливость. «При чем тут иноагент. В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь»,— сказал на церемонии открытия мэр.

Василий Алексеев

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