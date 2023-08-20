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Ройзман рассказал, что его не пригласили на юбилей Екатеринбурга

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) не пригласили на праздничные мероприятия Дня города. Об этом политик рассказал порталу Е1.ru.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов)

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Меня никуда не пригласили. Но я не думаю, что пошел бы куда-то. Я сейчас работаю над книгой в музее, мне чуть-чуть не до этого. Но к этому [отсутствию приглашения] очень спокойно отношусь. Меня из истории города уже никто не вычеркнет»,— заявил господин Ройзман.

По данным администрации, в День города к памятнику Василия Татищева и Вильгельма де Геннина возложили цветы действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов и экс-мэр Аркадий Чернецкий. Согласно сайту правительства региона, на церемонии присутствовал и экс-мэр Александр Высокинский.

Напомним, Евгений Ройзман возглавлял Екатеринбург в 2013 – 2018 годах. В апреле 2022 года политик был три раза оштрафован Октябрьским райсудом города на 150 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. В мае 2023 года райсуд вынес приговор господину Ройзману по ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и обязал выплатить штраф в 260 тыс. руб.

В начале года в администрации Екатеринбурга установили барельефы двух бывших глав города — Евгения Ройзмана и Александра Высокинского. По словам Алексея Орлова, установка барельефа господину Ройзману — историческая справедливость. «При чем тут иноагент. В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь»,— сказал на церемонии открытия мэр.

Василий Алексеев

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Как Екатеринбург отметил юбилей

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Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Рота почетного караула у памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Рота почетного караула у памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возложил цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возложил цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре) и глава Екатеринбурга Алексей Орлов (справа)

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре) и глава Екатеринбурга Алексей Орлов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка ретро автомобилей и мотоциклов на плотине Городского пруда

Выставка ретро автомобилей и мотоциклов на плотине Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка ретро автомобилей и мотоциклов на плотине Городского пруда

Выставка ретро автомобилей и мотоциклов на плотине Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретро автомобилей и мотоциклов на плотине Городского пруда

Выставка ретро автомобилей и мотоциклов на плотине Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка ретро автомобилей и мотоциклов на плотине Городского пруда

Выставка ретро автомобилей и мотоциклов на плотине Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Соревнования по водно-моторному спорту

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Соревнования по водно-моторному спорту

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Соревнования по водно-моторному спорту

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Соревнования по водно-моторному спорту

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Соревнования по водно-моторному спорту

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Соревнования по водно-моторному спорту

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Историческая реконструкция в Литературном квартале состоятся в честь 300-летия Екатеринбурга

Историческая реконструкция в Литературном квартале состоятся в честь 300-летия Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Историческая реконструкция в Литературном квартале в честь 300-летия Екатеринбурга

Историческая реконструкция в Литературном квартале в честь 300-летия Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Историческая реконструкция в Литературном квартале в честь 300-летия Екатеринбурга

Историческая реконструкция в Литературном квартале в честь 300-летия Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Историческая реконструкция в Литературном квартале в честь 300-летия Екатеринбурга

Историческая реконструкция в Литературном квартале в честь 300-летия Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Октябрьская площадь. Общегородской проект-презентация системы дополнительного образования детей «Аэропорт возможностей»

Октябрьская площадь. Общегородской проект-презентация системы дополнительного образования детей «Аэропорт возможностей»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Октябрьская площадь. Общегородской проект-презентация системы дополнительного образования детей «Аэропорт возможностей»

Октябрьская площадь. Общегородской проект-презентация системы дополнительного образования детей «Аэропорт возможностей»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Октябрьская площадь. Общегородской проект-презентация системы дополнительного образования детей «Аэропорт возможностей»

Октябрьская площадь. Общегородской проект-презентация системы дополнительного образования детей «Аэропорт возможностей»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль &quot;Парк-рок&quot;, посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль &quot;Парк-рок&quot;, посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль &quot;Парк-рок&quot;, посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Участник рок-группы &quot;Урфин Джюс&quot; Александр Пантыкин

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Участник рок-группы "Урфин Джюс" Александр Пантыкин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль &quot;Парк-рок&quot;, посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Основатель рок-группы &quot;Смысловые галлюцинации&quot; Сергей Бобунец

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль &quot;Парк-рок&quot;, посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Основатель рок-группы &quot;Агата Кристи&quot; Вадим Самойлов

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль &quot;Парк-рок&quot;, посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль &quot;Парк-рок&quot;, посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Участник рок-группы &quot;Урфин Джюс&quot; Егор Белкин

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Участник рок-группы "Урфин Джюс" Егор Белкин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль &quot;Парк-рок&quot;, посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музыкальный эксперимент &quot;ФлешРок&quot;

Музыкальный эксперимент "ФлешРок"

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов  /  купить фото

Фестиваль &quot;Парк-рок&quot;, посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Группа «Топ» (Евгений Горенбург)

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Группа «Топ» (Евгений Горенбург)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Арт-объект «Сердце Екатеринбурга» на Плотинке

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Арт-объект «Сердце Екатеринбурга» на Плотинке

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музыкальный эксперимент &quot;ФлешРок&quot;

Музыкальный эксперимент "ФлешРок"

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Люди фотографируются у памятников Петру I и Екатерине I

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Люди фотографируются у памятников Петру I и Екатерине I

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по BMX Фристайлу в рамках фестиваля RCC Fest

Чемпионат России по BMX Фристайлу в рамках фестиваля RCC Fest

Фото: Александр Стародумов

Автогоночный лагерь, который организовал автогонщик, депутат законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин

Автогоночный лагерь, который организовал автогонщик, депутат законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Автогоночный лагерь, который организовал автогонщик, депутат законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин

Автогоночный лагерь, который организовал автогонщик, депутат законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Певица Валерия на главной сцене в Историческом сквере

Певица Валерия на главной сцене в Историческом сквере

Фото: Марина Молдавская Коммерсантъ

Певица Валерия на главной сцене в Историческом сквере

Певица Валерия на главной сцене в Историческом сквере

Фото: Марина Молдавская Коммерсантъ

Выступление Александра Новикова на главной сцене в Историческом сквере

Выступление Александра Новикова на главной сцене в Историческом сквере

Фото: Марина Молдавская Коммерсантъ

Выступление группы &quot;Дискотека Авария&quot;

Выступление группы "Дискотека Авария"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители во время выступление группы &quot;Дискотека Авария&quot;

Зрители во время выступление группы "Дискотека Авария"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление группы &quot;Дискотека Авария&quot;

Выступление группы "Дискотека Авария"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный салют

Праздничный салют

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный салют

Праздничный салют

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Рота почетного караула у памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возложил цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре) и глава Екатеринбурга Алексей Орлов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка ретро автомобилей и мотоциклов на плотине Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка ретро автомобилей и мотоциклов на плотине Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретро автомобилей и мотоциклов на плотине Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка ретро автомобилей и мотоциклов на плотине Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Соревнования по водно-моторному спорту

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Соревнования по водно-моторному спорту

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Соревнования по водно-моторному спорту

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Историческая реконструкция в Литературном квартале состоятся в честь 300-летия Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Историческая реконструкция в Литературном квартале в честь 300-летия Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Историческая реконструкция в Литературном квартале в честь 300-летия Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Историческая реконструкция в Литературном квартале в честь 300-летия Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Октябрьская площадь. Общегородской проект-презентация системы дополнительного образования детей «Аэропорт возможностей»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Октябрьская площадь. Общегородской проект-презентация системы дополнительного образования детей «Аэропорт возможностей»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Октябрьская площадь. Общегородской проект-презентация системы дополнительного образования детей «Аэропорт возможностей»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Участник рок-группы "Урфин Джюс" Александр Пантыкин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Участник рок-группы "Урфин Джюс" Егор Белкин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музыкальный эксперимент "ФлешРок"

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов  /  купить фото

Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Группа «Топ» (Евгений Горенбург)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Арт-объект «Сердце Екатеринбурга» на Плотинке

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музыкальный эксперимент "ФлешРок"

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Люди фотографируются у памятников Петру I и Екатерине I

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Праздничное шествие к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по BMX Фристайлу в рамках фестиваля RCC Fest

Фото: Александр Стародумов

Автогоночный лагерь, который организовал автогонщик, депутат законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Автогоночный лагерь, который организовал автогонщик, депутат законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Певица Валерия на главной сцене в Историческом сквере

Фото: Марина Молдавская Коммерсантъ

Певица Валерия на главной сцене в Историческом сквере

Фото: Марина Молдавская Коммерсантъ

Выступление Александра Новикова на главной сцене в Историческом сквере

Фото: Марина Молдавская Коммерсантъ

Выступление группы "Дискотека Авария"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители во время выступление группы "Дискотека Авария"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление группы "Дискотека Авария"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный салют

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный салют

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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