Первые рейсы за границу «Ижавиа» планирует открыть в 2024 году

Авиакомпания «Ижавиа» планирует в 2024 году после завершения строительства нового терминала открыть первые международные рейсы в Египет, Турцию, Белоруссию и ОАЭ. Об этом в Telegram сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, поздравляя работников компании с Днем воздушного флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В новогодние праздники, по словам премьера, авиакомпания намерена запустить три тестовых рейса по новому направлению на восток страны.

Он напомнил, что в настоящее время «Ижавиа» осуществляет регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург и Калининград.

Напомним, в настоящее время идет строительство нового терминала аэропорта Ижевска. В апреле 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении аэропорту Ижевска статуса международного.

Подробнее об этом читайте в материале «Взлет за границу» и интервью с гендиректором авиакомпании Александром Синельниковым.