Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4х400 метров

Сборная США победила в смешанной эстафете 4х400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште. Команда установила мировой рекорд.

Результат сборной США составил 3 минуты 8,80 секунды. В составе команды — Джастин Робинсон, Роузи Эффионг, Мэттью Болинг и Алексис Холмс. Предыдущий рекорд держала также сборная США. Он был установлен в сентябре 2019 года на чемпионате мира в Катаре (3 минуты 9,34 секунды).

Второе место на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште завоевала сборная Великобритании (3 минуты 11,06 секунды). На третьем месте — сборная Чехии (3 минуты, 11,98 секунды). Обе сборные установили национальные рекорды.

Леонид Уварчев