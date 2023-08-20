Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4х400 метров

Сборная США победила в смешанной эстафете 4х400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште. Команда установила мировой рекорд.

Результат сборной США составил 3 минуты 8,80 секунды. В составе команды — Джастин Робинсон, Роузи Эффионг, Мэттью Болинг и Алексис Холмс. Предыдущий рекорд держала также сборная США. Он был установлен в сентябре 2019 года на чемпионате мира в Катаре (3 минуты 9,34 секунды).

Второе место на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште завоевала сборная Великобритании (3 минуты 11,06 секунды). На третьем месте — сборная Чехии (3 минуты, 11,98 секунды). Обе сборные установили национальные рекорды.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...