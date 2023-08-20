Кулеба после прогнозов США по контрнаступлению призвал не недооценивать Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал аналитиков быть осторожными в прогнозах контрнаступления. Так он отреагировал на публикацию The Washington Post о прогнозе аналитиков американской разведки. Они не верят, что украинская армия сможет дойти до «ключевого» города Мелитополь в Запорожской области в ходе контрнаступления.

«Нам не нужно ничего доказывать. Наш успех вознаградит оптимистов и погубит репутацию сомневающихся»,— сказал господин Кулеба Welt. Вместе с тем он отметил, что Украине нужны «долгосрочные возможности», чтобы добиться результатов в краткосрочной перспективе. «Никогда не недооценивайте Украину. Победа — это тяжелый труд»,— добавил господин Кулеба.

По словам министра, в Киеве спокойно относятся к подобным публикациям. Он отметил, что «с точки зрения неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина в феврале 2022 года должна была прекратить свое существование в течение от трех до десяти дней». «Теперь они исходят из того, что Украина будет не в состоянии так быстро отвоевать всю свою территорию»,— сказал он. По мнению господина Кулебы, все это показывает, что со временем «скептики становятся оптимистичнее».

По данным The Washington Post, данные разведки США дошли до конгрессменов. Из-за этого часть из них выступила против нового пакета военной помощи.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «Наступление в тяжелые времена».

Леонид Уварчев