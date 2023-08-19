Мэр Чернигова: число пострадавших от удара по городу выросло до 117

Количество пострадавших от ракетного удара по Чернигову выросло до 117 с учетом семи погибших, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности главы города Александр Ломако. Он сообщил, что дни с 19 по 21 августа объявлены в городе траурными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия удара по Чернигову

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Последствия удара по Чернигову

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

Ранее сегодня, 19 августа, украинские власти сообщили о ракетном ударе по Музыкально-драматическому театру в Чернигове. У театра сгорела крыша, в соседних домах также повреждены кровли и выбиты окна. По данным МВД Украины, среди семи погибших от удара — шестилетний ребенок.

Минобороны РФ об ударах по Чернигову не сообщало.

Госагентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что ракетный удар вооруженных сил РФ по Чернигову пришелся на место сбора личного состава ВСУ. По данным источника агентства, в театре в этот момент проходило закрытое мероприятие для военных, которое «маскировалось» под фестиваль «Свирепые птички демо день».

Организатор фестиваля Мария Берлинская написала в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ), что мероприятие является закрытой встречей инженеров, военных и волонтеров на тему военных технологий для фронта. По ее словам, проведение мероприятия было согласовано с властями города. Пресс-служба горадминистрации Чернигова сообщила в Telegram, что проведение мероприятия не согласовывалось с властями.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов