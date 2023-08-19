В Мурино установили запрещающие знаки для электросамокатов

Знаки, запрещающие движение и парковку самокатов, установили близ станции метро «Девяткино» в городе Мурино Ленинградской области. На это обратил внимание 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб» Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб»

Действие указателей пока не вступило в силу. Отмечается, что в ближайшее время планируется запретить движение на электросамокатах по бульвару Менделеева.

Напомним, что 2 августа разметка для электросамокатов начала появляться на улицах Кудрово. Парковки с разметкой заметили на перекрестках Австрийской улицы и Европейского проспекта, улиц Пражской и Строителей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге планируют ввести новые ограничения для элекросамокатов, в частности, запретить продвигаться на них в Петергофе и «Острове Фортов».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте