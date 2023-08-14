В Кудрово появилась разметка для парковки электросамокатов

Один из кикшеринговых сервисов начал наносить разметку для парковки электросамокатов в Кудрово Ленинградской области, сообщает 47news.ru.

Разметка начала появляться на улицах Кудрово со 2 августа. Парковки с разметкой уже есть на перекрестках Австрийской улицы и Европейского проспекта, улиц Пражской и Строителей. В компании рассказали журналистам, что относительно других городов Ленинградской области ведется обсуждение, и опыт Кудрово планируют учесть. Благодаря разметке, место для парковки самоката ограничивается, а значит, считают в сервисе, самокаты будут размещаться компактнее.

Вместе с тем, в компании напомнили, что у них уже действуют виртуальные парковки, которые ограничивают возможности самокатчиков. Кроме того, там рассказали, что за расположением СИМ (средств индивидуальной мобильности) следят специальные скауты, которые аккуратно расставляют их, а также следят, чтобы парковки не переполнялись.

Создание разметки ведется по согласованию с администрацией МО «Заневское городское поселение». Глава администрации МО Алексей Гердий выразил надежду, что разметка поможет привести ситуацию с самокатами в порядок.

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