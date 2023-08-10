В Петербурге подготовили новые ограничения для электросамокатов

В Санкт-Петербурге планируют ввести новые ограничения для элекросамокатов: в частности, запретить кататься в Петергофе и «Острове Фортов». Изменения в нормативные документы подготовил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, сообщает «Фонтанка».

Полностью запретить кататься зампред комитета предлагает в Петергофе, парке Дубки в Сестрорецке и по Канонерскому тоннелю. Кроме того, администрация Кронштадта обратилась с предложением запретить передвижение на электрических самокатах в восьми локациях, в числе которых парк «Остров Фортов» и сквер Инчхон.

Ограничения коснутся и скорости передвижения. На 93 участках улиц предлагается ограничить максимальную скорость 15 км/ч, еще в шести местах 10 км/ч. В числе мест с ограничением в 10 км/ч центральная часть Марсова поля.

Запреты также коснутся и мест парковки. Так, на 25 улицах и локациях предложено запретить парковать самокаты от сервисов кикшеринга. Среди таких мест сквер у бюста Василия Жильцова и у памятника морякам-подводникам в Кронштадте. Комитет по транспорту попросил внести необходимые изменения в информационные системы кикшерингов до 15 августа, отмечает издание.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте