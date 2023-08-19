Джефф Монсон и Олег Тактаров завершили вничью бой по правилам бокса

Бойцы MMA Джефф Монсон и Олег Тактаров завершили вничью поединок по правилам бокса. Бой проходил в Москве и продлился три раунда по две минуты.

Бойцы несколько раз нарушали правила и переходили на борцовские приемы, передает «РИА Новости». Например, Монсон совершил проход в ноги Тактарову. Тактаров в свою очередь сделал болевой прием на ногу.

Джефф Монсон — 52-летний американец с российским гражданством. На его счету 60 побед в MMA, 26 поражений и 1 ничья. У 55-летнего россиянина 17 побед и 5 поражений.

Леонид Уварчев