Госстройнадзор выдал разрешение на строительство школы в Приморском районе

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал холдингу «РСТИ» разрешение на строительство новой школы в Приморском районе. В настоящий момент на объекте уже началась подготовка строительной площадки, сообщили в компании 18 августа.

Школа на 825 учеников появится недалеко от проектов «РСТИ» — ЖК New Time и «Тайм Сквер». Здание будет переменной этажности — от 2-х до 4-х этажей. Общая площадь объекта составит 19,9 тыс. кв. метров.

Сдача социального объекта в эксплуатацию запланирована на август 2025 года. После этого школу передадут в городскую собственность на безвозмездной основе, уточнили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Выборгском районе Петербурга открыли школу с двумя бассейнами. Также стало известно, что сразу две школы построят на Глухарской улице в Приморском районе, одна рассчитана на 1100 учеников, другая — на 825.

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