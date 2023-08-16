В Выборгском районе открыли школу с двумя бассейнами

Госстройнадзор Санкт-Петербурга разрешил ввести в эксплуатацию здание школы на 550 мест в Выборгском районе, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Здание расположено по адресу: ул. Болотная, 6 лит. А. Общая площадь – 15,3 тыс. кв. м. Кроме учебных классов, в школе есть два бассейна, актовый зал с эстрадой, библиотека и кабинеты для дополнительных занятий.

На территории школы обустроено футбольное поле, площадки для игр в настольный теннис, волейбол и баскетбол, а также места для отдыха. Строительство велось за счет средств адресной инвестиционной программы и в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сразу две школы построят на Глухарской улице в Петербурге, одна рассчитана на 1100 учеников, другая — на 825.

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