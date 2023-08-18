ЦБ сообщил о заметном росте ценовых ожиданий предприятий в августе

Ценовые ожидания бизнеса росли второй месяц подряд и превысили средние значения 2021–2022 годов, следует из августовского мониторинга Банка России. Их рост наблюдался во всех отраслях. Ценовые ожидания повысились до 22,6 пункта, прибавив 5,2 пункта, в июле они не превышали средних значений 2021–2022 годов.

Мониторинг предприятий охватывает более 14 тыс. предприятий во всех российских регионах.

В августе по сравнению с июлем ускорился рост отпускных цен на продукцию, наиболее сильно — в торговле автотранспортными средствами. Впервые с августа 2022 года выросли текущие цены в сельском хозяйстве. Большинство предприятий связали рост цен с изменением курса рубля.

В августе рост издержек предприятий ускорился во всех отраслях, кроме электроэнергетики. Наиболее сильно выросли издержки у предприятий торговли, транспортировки и хранения. Одной из основных причин стало удорожание материалов на фоне ослабления рубля, а также рост логистических издержек и цены горюче-смазочных материалов.

В августе оценки компаний по производству снизились второй месяц подряд, перейдя в отрицательную зону впервые с февраля 2023 года, отмечает «Интерфакс». Их уменьшение наблюдалось почти во всех отраслях.

В июле ценовые ожидания бизнеса выросли после их уменьшения в предыдущие два месяца, не превысив средних значений 2021–2022 годов. Они повысились до 17,7 пункта (+2 пункта).

Ранее Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 12% годовых. Решение было принято на фоне усиления инфляционного давления.

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Мария Федотова