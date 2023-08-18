В пабах Англии начнут продавать пиво с самого утра по случаю финала женского ЧМ по футболу

Правительство Великобритании просит местные власти в Англии в срочном порядке разрешить пабам в это воскресенье начать продавать пиво не с 11 часов утра, как обычно, а на час раньше. Все ради того, чтобы английские фанаты могли успеть заказать себе пинту пива до стартового свистка финального матча женского чемпионата мира по футболу, где их национальная сборная встретится с испанками. Матч начнется в 11 часов по лондонскому времени.

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Британии Майкл Гоув обратился ко всем муниципальным властям Англии, чтобы те срочно выдали пабам разрешение на продажу пива вне нормированных законом часов. Обычно на выдачу такого разрешения уходит порядка пяти рабочих дней, но правительство просит правоохранительные органы и муниципальные власти сделать все возможное, чтобы такие разрешения выдавались в срочном порядке.

«Вся нация готова поддержать "Львиц" в это воскресенье в важнейшем для Англии матче с 1966 года,— заявил господин Гоув.— Я попросил советы сделать все возможное, чтобы помочь пабам открыться пораньше в воскресенье, чтобы люди могли собраться вместе и насладиться напитком перед началом мероприятия по этому особому случаю». К призыву ускорить выдачу специальных разрешений присоединились Министерство внутренних дел страны и глава ассоциации представителей гостиничного бизнеса UKHospitality Кейт Николлс.

Британская ассоциация пива и пабов заявила, что большинство пабов все равно не успеют получить временное разрешение на продажу пива с 10 часов. Более того, многие и вовсе открываются только в полдень.

Кирилл Сарханянц