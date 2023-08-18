Спутниковую компанию оштрафовали в Петербурге на 1 млн за показ фильма с ЛГБТ-сценами

Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности НАО «Национальная спутниковая компания» по ч.3 ст.6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

Как пояснили 18 августа, речь идет о показе фильма «Игра с ключами» с ЛГБТ-сценами, который допустила компания. Лента была снята с показа в конце июня. За май фильм просмотрели на 122 устройствах.

Суд назначил Национальной спутниковой компании штраф в размере 1 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге по тому же делу из-за того же фильма оштрафовал непосредственно шеф-редактора компании на 200 тыс. рублей.

Напомним, что в целом за последнее время такие штрафы для различных медиа стали уже регулярными.

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