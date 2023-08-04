Петербургский суд оштрафовал Okko на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko (ООО «ОККО») на 1 млн рубей за «пропаганду однополых отношений среди несовершеннолетних» (ч.2 ст.6.21.2 КоАП РФ). Об этом 4 августа рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Наказание по этой статье для юридических лиц — штраф до 4 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Пропаганду однополых отношений разглядели сразу в 16 фильмах: «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», «Бриджит Джонс: грани разумного», «Идеальные незнакомцы», «Еще три свадьбы», «Черный лебедь», «Новые мутанты», «Английский цирюльник», «Отличница легкого поведения», «Немножко беременны», «Зильс-Мария», «Римские расставания», «Игра в имитацию», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь, любовь, любовь», «Семейка Тененбаум». Картины были опубликованы на сайте Okko с маркировкой «16+». Сейчас на всех фильмах стоит возрастное ограничение «18+».

Приморский райсуд зарегистрировал три дела об административном правонарушении в конце июня. Протоколы были объединены, и суд назначил компании общее наказание.

Okko стал не первым в списке оштрафованных за пропаганду ЛГБТ онлайн-кинотеатров. 2 августа Смольнинский райсуд Петербурга оштрафовал на 1 млн руб. онлайн-видеосервис Wink.

В середине июля Останкинский суд Москвы по этой же статье оштрафовал онлайн-кинотеатр Ivi также на 1 млн руб. Максимальное наказание, 4 млн руб., получил онлайн-кинотеатр Premier. Маркировка «18+» отсутствовала в фильмах «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы».

Как ранее писал «Ъ», Роскомнадзор в общей сложности составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры из-за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+».

Надежда Ярмула

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