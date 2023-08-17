Шеф-редактор «Триколора» оштрафован в Петербурге за показ фильма с ЛГБТ-сценами

Мировой суд в Санкт-Петербурге привлекла к административной ответственности шеф-редактора НАО «Национальная спутниковая компания» Анатолия Слепенкова по ч.3 ст.6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

Как сообщили 17 августа в объединенной пресс-службе городских судов, в конце мая этого года господин Слепенков «допустил распространение на сайте аудиовизуального сервиса "Триколор Кино и ТВ онлайн" художественного фильма "Игра с ключами", содержащего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». В сообщении уточняется, что всего было допущено к показу более десяти эпизодов, включая те, где «две девушки намекают на допустимость сексуального взаимодействия между представителями одного биологического пола», «герои-мужчины гуляют в парке и признаются друг другу в чувствах», «демонстрируется сцена полового акта двух мужчин» и другие.

Сам шеф-редактор «Триколора» на заседание не явился. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский суд оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр Okko за демонстрацию ЛГБТ. В целом за последнее время такие штрафы для медиа стали уже регулярными.

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