Проект мэрии по обновлению парка «Танаис» в Воронеже подорожал на 100 млн рублей

На инвестиционной карте Воронеже появилась информация о подорожании разработанного мэрией проекта концессии парка «Танаис» в Советском районе: с 250 млн руб. до 350 млн руб. Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале руководитель управления информации горадминистрации Никита Чеботарев.

По словам господина Чеботарева, стоимость проекта «в свое время была укрупненно просчитана без разработки детальной проектно-сметной документации». Она изменилась в связи с глобальным ростом цен.

«Но это не значит, что муниципалитет не рассмотрит предложения потенциальных инвесторов с другой суммой, в том числе той, которая, по-моему, ранее озвучивалась. Мы надеемся в обозримые сроки увидеть одну из возможных сейчас концессионных инициатив официально поданной»,— сказал пресс-секретарь.

Судя по всему, под одной из концессионных инициатив понимается инициатива воронежского бизнесмена Эдуарда Толоконникова, в которой могут поучаствовать другой известный в городе предприниматель Эдуард Краснов и владелец ООО «Борисоглебское дорожно-ремонтное строительное управление №2» Дмитрий Хвастунов. В конце июля они зарегистрировали юрлицо для концессии — «Парк Танаис».

Первоначальную концепцию концессии парка господин Толоконников представил в середине июля. Она предполагает благоустройство «Танаиса» в стиле одноименного древнегреческого города: «Это будет красивый проект: белый камень, бирюзовые акценты, яркие морские цвета». Парк планируется разделить на тихую и активную зоны, будет восстановлена «Поляна сказок», обустроена площадка для выгула собак, организована барбекю-зона. Объем вложений в реализацию его проекта может составить 210 млн руб. Пресс-секретарь бизнесмена Лидия Князева воздержалась от комментариев «Ъ-Черноземье» по поводу подорожания разработанного мэрией проекта.

Алина Морозова

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