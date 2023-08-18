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Роспотребнадзор проверит качество воздуха после пожара в терминале Новороссийска

Роспотребнадзор исследует пробы атмосферного воздуха в районе пожара на грузовом терминале в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Специалисты отберут пробы воздуха в районе ближайшей застройки к территории пожара и изучат их на предмет содержания загрязняющих веществ.

Пожар в районе промышленной зоны железнодорожной петли 1 в Новороссийске произошел днем 18 августа. Экстренные службы сообщили о возгорании деревянных поддонов. Огонь распространился на площади 1,3 тыс. кв. м. К тушению привлекли 57 человек. Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось к 12:21.

Анастасия Донскова

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