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Коммерсантъ FM
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В Крыму предупредили о фейковых сообщениях про тревогу на Крымском мосту

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил о массовой рассылке ложных сообщений с Украины о воздушной тревоге на Крымском мосту. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Началась украинская интернет-атака. На крымские номера телефонов приходят сообщение якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту. Это украинский вброс и фейк»,— написал господин Крючков, призвав граждан доверять только официальным ресурсам.

Ранее украинские ресурсы распространяли ложную информацию об эвакуации крымских чиновников и их семей на материковую часть России.

Почему власти Крыма предлагают запретить съемку военных объектов и последствий атак на них — читайте в материале «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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