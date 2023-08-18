Юникредит-банк ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро

Юникредит-банк вводит комиссию в размере 5% за внесение наличных в долларах США и евро. Комиссия затронет все банковские счета — как в рублях, так и в валюте. Об этом сообщается в разделе обновленных тарифов обслуживания физических лиц на сайте банка.

При этом комиссию не будут снимать при пополнении в долларах или евро счетов, предназначенных для погашения задолженности по кредитам в иностранной валюте. Возможность внесения более $100/€100 тыс. будет определяться по согласованию с банком.

Накануне «Юникредит» сообщил, что с 21 августа внесение на банковский счет суммы, превышающей $50/€50 тыс., возможно только «по предварительной записи».

Ранее комиссию за внесение наличных в долларах и евро ввели «Ренессанс Кредит» (10%), Тинькофф-банк (4%), БКС-банк (5% при внесении более 10 тыс.), «Интеза» и Москоммерцбанк (5% или 10%), Цифра-банк (2,5%) и Ситибанк (5%). Кроме того, 11 из 13 системно значимых кредитных организаций перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Среди них «Сбер», а также Райффайзенбанк и ВТБ.

Анастасия Ларина