В Красноярском крае автобус слетел в кювет, семь человек пострадали

В Красноярском крае в районе села Жаровск на трассе Курагино-Черемшанка водитель автобуса съехал в кювет, после чего транспорт врезался в дерево. По данным регионального ГУ МВД, в результате ДТП пострадало семь человек.

В настоящее время общее количество пассажиров выясняется. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Столкновение произошло около 8 утра. Перевозку пассажиров осуществлял местный предприниматель. По словам свидетелей аварии, водитель автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения.

В прокуратуре уточнили, что предположительно, автобус ехал в сторону города Солнца, личности пассажиров устанавливаются. Ранее сообщалось, что так называемый город Солнца - местность, где ранее располагалась община виссарионовцев.

На этой неделе 8-й кассационный суд обшей юрисдикции (Кемерово) признал законность решения Красноярского краевого суда, который 24 октября 2022 года ликвидировал религиозную организацию «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) и исключили ее из ЕГРЮЛ. В сентябре 2020 года правоохранителями были задержаны лидеры ЦПЗ: ее основатель Сергей Тороп, более известный как Виссарион, и его сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерникова. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами) и ст. 111 и ст. 112 УК РФ (причинении вреда здоровью различной тяжести.

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Александр Киселев