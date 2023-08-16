Кассационный суд подтвердил законность ликвидации «Церкви последнего завета»

Сегодня 8-й кассационный суд обшей юрисдикции (Кемерово) признал законность решение Красноярского краевого суда, который 24 октября 2022 года ликвидировал религиозную организацию «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) и исключили ее из ЕГРЮЛ. Об этом рассказали в прокуратуре края. Таким образом, была оставлена без удовлетворения жалоба зашиты. В феврале 2023 года, как писал «Ъ-Сибирь», юристы ЦПЗ потерпели неудачу в апелляционной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Основанием для обращения в суд с заявлением о закрытии ЦПЗ (до 2000 года она называлась «Община единой веры») послужили материалы прокурорской проверки. В них, в частности указывается, что ЦПЗ «угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан».

В сентябре 2020 года правоохранителями были задержаны лидеры ЦПЗ: ее основатель Сергей Тороп, более известный как Виссарион, и его сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерникова. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами) и ст. 111 и ст. 112 УК РФ (причинении вреда здоровью различной тяжести).

«Идеолог, называя себя Виссарион и эксплуатируя образ Иисуса Христа, длительное время, вплоть до сентября 2020 года, совместно с сообщниками систематически проводили встречи, проповеди и богослужения, в ходе которых как лично, так и посредством наиболее активных адептов применяли в отношении последователей, в том числе малолетних, помимо их воли, манипулятивное групповое психологическое насилие, что привело к деструктивным последствиям для психического и психологического здоровья людей»,— указывается в материалах следствия. Потерпевшими признаны больше двух десятков бывших последователей ЦПЗ. Адвокаты заявляют об абсурдности обвинений, предъявленных их доверителям. Сейчас уголовное дело рассматривается в суде.

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Илья Николаев