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На фасадах здания администрации Екатеринбурга показали световое 3D-шоу

В Екатеринбурге прошел премьерный показ аудиовизуального шоу с применением 3D-мэппинга. На фасадах здания городской администрации показали образы, связанные с Уралом: Хозяйку Медной горы, вода Исети. Визуальную часть представления дополнила известная песня группы Чайф «Если захочешь». Мультимедийное представление «E-World» посвящен 300-летию Екатеринбурга.

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: екатеринбург.рф

Фото: екатеринбург.рф

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: екатеринбург.рф

Фото: екатеринбург.рф

По данным городской администрации, для шоу были задействованы 24 проектора мощностью по 40 тыс. люмен каждый. Световые машины установили в специальной башне на площади 1905 года, напротив здания мэрии. Авторами проекта являются режиссер Юрий Пелин и архитектор Евгения Годунова.

До 19 августа горожане смогут посмотреть 11 шоу продолжительностью восемь минут.

Напомним, День города Екатеринбург отметит в эту субботу, но праздничные мероприятия уже проходят в городе. Так, накануне в ЦПКиО после реконструкции открыли Летний театр. На обновленной сцене выступил пианист Денис Мацуев. А в центре города прошел конкурс «Мисс Екатеринбург». Победительницей конкурса стала Александра Кузнецова.

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Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов

Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев

Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере. Зрители

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос»

Хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Банд’Эрос»

Группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Банд’Эрос»

Группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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