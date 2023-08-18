На фасадах здания администрации Екатеринбурга показали световое 3D-шоу

В Екатеринбурге прошел премьерный показ аудиовизуального шоу с применением 3D-мэппинга. На фасадах здания городской администрации показали образы, связанные с Уралом: Хозяйку Медной горы, вода Исети. Визуальную часть представления дополнила известная песня группы Чайф «Если захочешь». Мультимедийное представление «E-World» посвящен 300-летию Екатеринбурга.
По данным городской администрации, для шоу были задействованы 24 проектора мощностью по 40 тыс. люмен каждый. Световые машины установили в специальной башне на площади 1905 года, напротив здания мэрии. Авторами проекта являются режиссер Юрий Пелин и архитектор Евгения Годунова.
До 19 августа горожане смогут посмотреть 11 шоу продолжительностью восемь минут.
Напомним, День города Екатеринбург отметит в эту субботу, но праздничные мероприятия уже проходят в городе. Так, накануне в ЦПКиО после реконструкции открыли Летний театр. На обновленной сцене выступил пианист Денис Мацуев. А в центре города прошел конкурс «Мисс Екатеринбург». Победительницей конкурса стала Александра Кузнецова.