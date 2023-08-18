На фасадах здания администрации Екатеринбурга показали световое 3D-шоу

В Екатеринбурге прошел премьерный показ аудиовизуального шоу с применением 3D-мэппинга. На фасадах здания городской администрации показали образы, связанные с Уралом: Хозяйку Медной горы, вода Исети. Визуальную часть представления дополнила известная песня группы Чайф «Если захочешь». Мультимедийное представление «E-World» посвящен 300-летию Екатеринбурга.

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По данным городской администрации, для шоу были задействованы 24 проектора мощностью по 40 тыс. люмен каждый. Световые машины установили в специальной башне на площади 1905 года, напротив здания мэрии. Авторами проекта являются режиссер Юрий Пелин и архитектор Евгения Годунова.

До 19 августа горожане смогут посмотреть 11 шоу продолжительностью восемь минут.

Напомним, День города Екатеринбург отметит в эту субботу, но праздничные мероприятия уже проходят в городе. Так, накануне в ЦПКиО после реконструкции открыли Летний театр. На обновленной сцене выступил пианист Денис Мацуев. А в центре города прошел конкурс «Мисс Екатеринбург». Победительницей конкурса стала Александра Кузнецова.

Фотогалерея Юбилею добавили красоты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Зрители Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Банд’Эрос» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Банд’Эрос» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 28 Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Зрители Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Банд’Эрос» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Банд’Эрос» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Смотреть

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