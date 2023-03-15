В Екатеринбурге под КРТ отдадут площадку с недостроенным бизнес-центром в Пионерском

В Екатеринбурге отдадут под комплексное развитие территорий (КРТ) площадку на ул. Вилонова рядом с Основинским парком в Пионерском. В администрации Екатеринбурге отметили, что проект решения уже согласован с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, приказ об этом опубликован на сайте министерства.

По данным мэрии, под КРТ отдадут территорию общей площадью 2,04 га. Ее градостроительный потенциал составляет 38,8 тыс. кв. м. Сейчас здесь находятся шесть двухэтажных домов, которые были построены в конце 50-х годов прошлого века и недостроенный бизнес-центр.

Как сообщалось ранее, недостроенный бизнес-центр «Бриг» начинал строить скандально известный бизнес Виталий Сиволап. В 2018 году он был приговорен к 15 годам колонии строгого.

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