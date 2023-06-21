Недостроенным бизнес-центр в Пионерском, попадающий под КРТ, планируют снести

Недостроенный бизнес-центр «Бриг» в Пионерском поселке (Екатеринбург) рядом с Основинским парком планируют снести. Об этом рассказал заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов. Напомним, недострой попал под комплексное развитие территорий (КРТ). Всего под КРТ здесь отдадут территорию общей площадью 2,04 га.

«Недострой "Бриг" на ул. Винолова – ул. Учителей включен в КРТ и подлежит сносу лицом, которое будет инвестором по договору. У этого лица также будет обязанность выкупить у текущего собственника данный объект на основании оценки, проведенной независимым оценщиком. Это объект, который подлежит изъятию путем выкупа и дальнейшего его сноса, либо реконструкции»,— прокомментировал господин Чернышов. Он также отметил, что если новый инвестор найдет способ приспособить объект, например, под паркинг или ТЦ, то такой вариант использования также допускается.

Ранее сообщалось, что недостроенный бизнес-центр «Бриг» начинал строить скандально известный бизнес Виталий Сиволап. В 2018 году он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

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