Себастьян Коу остался на третий

Президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics, WA) Себастьян Коу в четверг был переизбран на третий, последний допустимый регламентом WA четырехлетний срок. За 66-летнего Коу проголосовали 192 из 195 делегатов конгресса WA. Переизбирался он на безальтернативной основе.

Одновременно с выборами президента были выбраны и другие руководители WA, включая вице-президентов. Поста первого вице-президента WA лишился знаменитый советский легкоатлет, олимпийский чемпион Игр-1988 в прыжках с шестом Сергей Бубка. Отметим, что отставка господина Бубки была ожидаемой. Господин Бубка и не выставлял свою кандидатуру на пост, который занимал с 2015 года. Некоторое время назад стало известно, что Сергей Бубка и его родственники являются учредителями ООО «Монблан», которое зарегистрировано в Донецкой народной республике. При этом у господина Бубки имеется ИНН, который начинается с цифр 91, что означает регистрацию в Крыму. Учитывая это, возможности сохранить пост вице-президента WA у господина Бубки практически не было.

После переизбрания Себастьян Коу ответил на вопрос о перспективах участия российских и белорусских атлетов в Играх-2024 в Париже. «Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет WA принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Однако не похоже, что она изменится, с учетом того, что происходит на Украине»,— сказал Коу журналистам на пресс-конференции.

Александр Петров