Макаревича оштрафовали на 35 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Симоновский суд Москвы оштрафовал лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иностранным агентом) на 35 тыс. руб. за отсутствие маркировки иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Как следует из материалов дела, господин Макаревич был оштрафован за публикацию материалов без маркировки иноагента в мессенджере Telegram. Он не признает себя виновным, сообщил его представитель Александр Передрук на засадении, пишет ТАСС.

В комментарии для РБК его представитель сообщил, что Андрей Макаревич маркирует свои публикации. «Может быть, пропустил какую-то одну»,— сказал он.

Господин Макаревич рассказал РБК, что не знает о штрафе. «Я ничего не знаю еще. Я далеко от России нахожусь. Может, и оштрафовали. Я не в курсе»,— сказал он.

Роскомнадзор составил протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ против Андрея Макаревича в конце июля. По этой статье ему грозил штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Андрея Макаревича внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Он пытался оспорить решение, иск отклонили. Господин Макаревич стал первым, кого признали иноагентом из-за «иностранного влияния». Минюст счел таким влиянием его интервью иностранным журналистам.

Олеся Павленко