Рынок запросил срочный взлет

Торги фьючерсами на Московской бирже показывают рекордные объемы, превышающие в два-три раза средние значения за последний год. Прежде всего они коснулись валютных фьючерсов. При этом брокеры почти не зарабатывают в этом сегменте из-за низких комиссий. Эксперты предупреждают о рисках срочного рынка на фоне высокой волатильности, тем не менее, по их прогнозам, до конца года уровень оборотов по торговле деривативами будет сохраняться.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Последние дни на Московской бирже фиксируются рекордные объемы торгов фьючерсами и опционами. Дневной объем торгов 15 августа превысил 700 млрд руб., что стало максимальным значением с февраля 2022 года. Днем ранее, 14 августа, инвесторы наторговали на 636 млрд руб., а днем позднее — на 514 млрд руб. При этом среднедневной объем торгов на срочном рынке в предыдущие месяцы этого года не превышал 200–300 млрд руб.
Согласно данным Московской биржи, наибольшую долю в объеме торгов фьючерсами занимают валютные контракты (54–64% от общего объема торгов за месяц с начала 2023 года). При этом наиболее популярны у инвесторов контракты на доллар-рубль, китайский юань-рубль и евро-доллар. Доля торгов товарными контрактами составила 21–30%. Причем наиболее популярны фьючерсы на нефть, газ и золото. Кроме того, в лидерах остаются индексные контракты (прежде всего на индекс Московской биржи и индекс РТС), на которые приходилось 9–12%.
Всплеск активности на срочном рынке на этой неделе был обусловлен ростом волатильности валютного рынка, отмечают в «Цифра брокер». В начале недели биржевой курс доллара поднимался выше 101 руб./$. Однако после решения ЦБ поднять ключевую ставку (сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%) рубль заметно укрепил позиции (см. “Ъ” от 16 августа). Поддержали российскую валюту и спекуляции на теме дополнительных действий властей по стабилизации ситуации на рынке (см. “Ъ” от 17 августа). В результате объемы торгов валютными контрактами удвоились.
Вместе с тем рост оборотов на срочном рынке не должен заметно влиять на комиссионные доходы брокеров. По данным отчетности крупнейших брокерских компаний за первое полугодие, ни один из крупнейших брокеров не заработал в этом сегменте более 1 млрд руб. Самые высокие были у БКС (0,7 млрд руб.) и IT Invest (0,9 млрд руб.). Впрочем, обе компании не ответили на запрос “Ъ”.
Причем большая часть из почти двух десятков крупных брокеров доходы в данном сегменте снизила. Президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков пояснил, что на срочном рынке «большую роль играют крупные алгоритмические дески». Они, по словам топ-менеджера, создают большие обороты, но чаще всего пользуются фиксированными или пониженными комиссиями. Отсутствие уверенного роста комиссий объясняется тем, что конечным выгодоприобретателем по таким контрактам выступает не брокер, а биржа, считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Комиссионные доходы Московской биржи от срочного рынка за 2022 год были выше, чем от рынка акций, и составили 3,7 млрд руб. Тем не менее, по словам начальника отдела риск-менеджмента «Цифра брокер» Михаила Апанасенко, и для брокеров услуга рентабельна.
Наибольший удельный вес в сегменте биржевых срочных контрактов занимают казначейства корпоративных клиентов и квалифицированные инвесторы, говорит господин Бархота.
При этом доля физлиц в объеме торгов на срочном рынке в июле составила чуть выше 68%. Привлечение массового розничного инвестора, по словам Андрея Бархоты, затруднено по определению — не самый большой размер портфеля и более сложный механизм работы. По оценке эксперта, портфели на срочном рынке начинаются от 5 млн руб. Для контрактов свыше 100 млн руб. размер аквизиционных расходов может составлять 1,0% от стоимости контракта. Однако перетока массового инвестора в этот сегмент господин Бархота не ожидает.
К основным рискам срочного рынка можно отнести высокую волатильность, возможность торговать без обеспечения и моментальный отклик на события, которые в то же время являются и преимуществами перед другими видами торговли на рынке, заметили в «Цифра брокер». При этом в стационарном состоянии рынка расходы на хеджирующие контракты могут снизить потенциальную доходность инвестиций, а в случае повышенной волатильности потери от неправильно сконфигурированного опциона или фьючерса могут превысить выгоду от самой инвестиционной идеи, отмечает господин Бархота.