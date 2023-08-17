Рынок запросил срочный взлет

Торги фьючерсами на Московской бирже показывают рекордные объемы, превышающие в два-три раза средние значения за последний год. Прежде всего они коснулись валютных фьючерсов. При этом брокеры почти не зарабатывают в этом сегменте из-за низких комиссий. Эксперты предупреждают о рисках срочного рынка на фоне высокой волатильности, тем не менее, по их прогнозам, до конца года уровень оборотов по торговле деривативами будет сохраняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Последние дни на Московской бирже фиксируются рекордные объемы торгов фьючерсами и опционами. Дневной объем торгов 15 августа превысил 700 млрд руб., что стало максимальным значением с февраля 2022 года. Днем ранее, 14 августа, инвесторы наторговали на 636 млрд руб., а днем позднее — на 514 млрд руб. При этом среднедневной объем торгов на срочном рынке в предыдущие месяцы этого года не превышал 200–300 млрд руб.

Согласно данным Московской биржи, наибольшую долю в объеме торгов фьючерсами занимают валютные контракты (54–64% от общего объема торгов за месяц с начала 2023 года). При этом наиболее популярны у инвесторов контракты на доллар-рубль, китайский юань-рубль и евро-доллар. Доля торгов товарными контрактами составила 21–30%. Причем наиболее популярны фьючерсы на нефть, газ и золото. Кроме того, в лидерах остаются индексные контракты (прежде всего на индекс Московской биржи и индекс РТС), на которые приходилось 9–12%.

Всплеск активности на срочном рынке на этой неделе был обусловлен ростом волатильности валютного рынка, отмечают в «Цифра брокер». В начале недели биржевой курс доллара поднимался выше 101 руб./$. Однако после решения ЦБ поднять ключевую ставку (сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%) рубль заметно укрепил позиции (см. “Ъ” от 16 августа). Поддержали российскую валюту и спекуляции на теме дополнительных действий властей по стабилизации ситуации на рынке (см. “Ъ” от 17 августа). В результате объемы торгов валютными контрактами удвоились.

Вместе с тем рост оборотов на срочном рынке не должен заметно влиять на комиссионные доходы брокеров. По данным отчетности крупнейших брокерских компаний за первое полугодие, ни один из крупнейших брокеров не заработал в этом сегменте более 1 млрд руб. Самые высокие были у БКС (0,7 млрд руб.) и IT Invest (0,9 млрд руб.). Впрочем, обе компании не ответили на запрос “Ъ”.

Причем большая часть из почти двух десятков крупных брокеров доходы в данном сегменте снизила. Президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков пояснил, что на срочном рынке «большую роль играют крупные алгоритмические дески». Они, по словам топ-менеджера, создают большие обороты, но чаще всего пользуются фиксированными или пониженными комиссиями. Отсутствие уверенного роста комиссий объясняется тем, что конечным выгодоприобретателем по таким контрактам выступает не брокер, а биржа, считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Комиссионные доходы Московской биржи от срочного рынка за 2022 год были выше, чем от рынка акций, и составили 3,7 млрд руб. Тем не менее, по словам начальника отдела риск-менеджмента «Цифра брокер» Михаила Апанасенко, и для брокеров услуга рентабельна.

Наибольший удельный вес в сегменте биржевых срочных контрактов занимают казначейства корпоративных клиентов и квалифицированные инвесторы, говорит господин Бархота.

При этом доля физлиц в объеме торгов на срочном рынке в июле составила чуть выше 68%. Привлечение массового розничного инвестора, по словам Андрея Бархоты, затруднено по определению — не самый большой размер портфеля и более сложный механизм работы. По оценке эксперта, портфели на срочном рынке начинаются от 5 млн руб. Для контрактов свыше 100 млн руб. размер аквизиционных расходов может составлять 1,0% от стоимости контракта. Однако перетока массового инвестора в этот сегмент господин Бархота не ожидает.

К основным рискам срочного рынка можно отнести высокую волатильность, возможность торговать без обеспечения и моментальный отклик на события, которые в то же время являются и преимуществами перед другими видами торговли на рынке, заметили в «Цифра брокер». При этом в стационарном состоянии рынка расходы на хеджирующие контракты могут снизить потенциальную доходность инвестиций, а в случае повышенной волатильности потери от неправильно сконфигурированного опциона или фьючерса могут превысить выгоду от самой инвестиционной идеи, отмечает господин Бархота.

Ксения Куликова