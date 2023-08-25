Цена вопроса

Российский рынок бытовой техники внушителен: если не учитывать падение продаж из-за санкций в 2022 году, то в среднем в год по холодильному и морозильному оборудованию они превышают 3,6 млн штук, по стиральным машинам — 4 млн штук, плитам и духовым шкафам — 2,5 млн штук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Погудалов

Фото: Из личного архива Алексей Погудалов

Фото: Из личного архива

Конечно, на фоне ухода брендов из Европы и Кореи их конкуренты решили усилиться, в том числе путем расширения местного производства. Это значит создание рабочих мест не только на самом предприятии, но и на смежных. Поэтому правительство в отдельных случаях готово на субсидии, льготы по кредитам или налогам. Немаловажным фактором теперь стала меньшая зависимость от внешних сил и санкций.

Основная сложность в открытии производства с нуля — срок окупаемости. Ни одно предприятие не отбивает вложенные деньги за два или три года. Это долгосрочный проект, требующий постоянной модернизации.

К тому же если предприятие начинает производить новый бренд, его сложно продвигать на уже сложившемся российском рынке. Никто просто так не отдаст свою долю. Появление новых игроков повышает конкуренцию, что хорошо для потребителя, но серьезно снижает рентабельность производителей, что до 2022 года сдерживало запуск сборочных проектов.

Но на сегодняшний день ситуация складывается так, что те, кто идет в производство, получат преимущество. (О принципиально другом взгляде на этот вопрос см. материал на этой же странице.— “Ъ”.)

Для сравнения: условная стиральная машина, произведенная в РФ, может стоить для потребителя 30 тыс. руб., а точно такая же, но из Европы, скорее всего, более 50 тыс. руб. Влияют издержки на логистику, рабочую силу и производство, расходы на представительство и цепочку посредников, следует учитывать валютную волатильность. И это далеко не все факторы.

Большая часть расходов значительно сокращается, когда производство техники локализовано в стране. Несмотря на то что производители опасаются проблем с поставками компонентов (см. “Ъ” от 18 августа), даже если они импортные, устройства выгоднее собирать в РФ. Опять же, на примере стиральных машин: готовой продукции в фуре едет примерно 250 штук, а комплектующих можно доставить для выпуска нескольких тысяч штук. Барабаны, корпуса, баки, противовесы и прочее вполне можно делать в России, стоимость производства падает.

Сейчас большое количество категорий электроники не выпускается в стране, или доля этих производств в общих продажах почти незаметна. В то же время есть категории, где до 90% устройств выпущено в РФ, но доля локализации по комплектующим не превышает 10–15%.

Ярким примером служат телевизоры и мониторы. Процессоры, матрицы, платы, которые составляют основную стоимость, привозятся из-за границы. Смартфоны, ноутбуки, встраиваемая техника, посудомоечные машины, кондиционеры и т. д., по сути, не производятся в РФ, а то, что выпускается, занимает очень небольшой объем рынка.

Государство может стимулировать развитие локальных производств через налоги и льготы. Мне одной из самых интересных кажется категория посудомоечных машин, которая на российском рынке перешла порог продаж в 1,1 млн в год, духовые шкафы (1,3 млн в год), ну и варочные поверхности (1,7 млн). При этом потребителю интересен не только бюджетный сегмент, но и более дорогостоящий, так как многие западные премиальные бренды покинули Россию.

Алексей Погудалов, коммерческий директор Holodilnik.ru