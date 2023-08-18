Калининград поставит подложку

Российская GS Group планирует начать производство подложек для процессоров в Калининградской области. Эксперты считают, что для выпуска 2–3 тыс. подложек потребуются инвестиции в размере $100 млн, а чтобы проект окупился, нужно обеспечить спрос крупнейших заказчиков на электронное оборудование с российскими процессорами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на рынке рассказали, что российский производитель ТВ-приставок, смартфонов и вычислительной техники GS Group планирует до конца 2024 года начать выпуск подложек для процессоров. В компании подтвердили эти планы, но деталей не раскрыли: «Помочь в этом направлении могут соинвестиции государства в капзатраты и изменения в 719-м постановлении правительства РФ (регулирует балльную систему для определения отечественности продукции, в том числе широкой номенклатуры электроники.— “Ъ”) в части требований к интегральным схемам второго уровня».

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка GS Group (АО «Концерн "Инновационные технологии"») в 2022 году составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 72,9 млн руб. Центр разработок и производства смартфонов, вычислительной техники, ТВ-приставок и другой электроники GS Group находится в Калининградской области.

Интерес GS Group к производству элементов процессоров возник два года назад. Так, в 2021 году, писал РБК, российский разработчик «Байкал» и GS Group начали эксперимент по корпусированию (сборке) российских процессоров на калининградской фабрике.

Подложки — один из ключевых компонентов процессора, отмечает гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов: «Производство подложек для современных процессоров очень технологичное, требует специального оборудования, материалов и высококвалифицированных кадров». Господин Евдокимов считает, что о сроках начала производства говорить рано, но разработчики заинтересованы в появлении российского поставщика.

Подложки для процессоров делают из пластин кремния, поясняет собеседник “Ъ” среди производителей электронных компонентов: «Для чипов необходимы пластины размером 200–300 мм, которые в РФ не производятся. В стране есть несколько небольших производств пластин с меньшим диаметром, однако эти изделия не предназначены для процессоров». По словам источника “Ъ”, оборудование для производства таких подложек изготавливается в Китае или Японии, однако «с его приобретением на фоне санкций возникли проблемы». Собеседник “Ъ” считает, что для создания среднего масштаба предприятия по выпуску подложек (2–3 тыс. в год) потребуются инвестиции в размере $100 млн (9,6 млрд руб. по курсу на 17 августа). По мнению F+ Tech, GS Group собирается начать резку кремниевых заготовок на пластины, из которых позже изготавливаются подложки для процессоров: «В России есть производство кремния, но специализированных предприятий, которые делают из него пластины, нет, поэтому компаниям приходится отправлять заготовки на зарубежные фабрики». При запуске производства российские компании станут более независимыми от иностранных фабрик, отмечают в группе, называя среди возможных заказчиков «Ангстрем-Т» и «Микрон».

Подложки, как и в целом корпусирование, действительно нужно российским разработчикам процессоров, но при условии, что удастся восстановить весь цикл, включая доступ к полупроводниковым фабрикам, а главное — массовый спрос со стороны крупнейших заказчиков, подчеркивает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его мнению, в случае выполнения последнего условия «технологические проблемы в производственной цепочке будут решены». Этому, добавляет господин Покровский, способствует возобновление Минпромторгом сквозных проектов (см. “Ъ” от 4 февраля 2022 года).

Как замещалась электроника История вопроса После начала военных действий на Украине в 2022 году и последовавших за этим санкций у российских разработчиков микроэлектроники возникли проблемы с взаимодействием с зарубежными полупроводниковыми фабриками. Российские власти и профильные компании развернули программу по развитию в стране инфраструктуры для производства микроэлектроники. О планах удвоить мощности заявил зеленоградский «Микрон», помимо этого, работу, судя по данным официального сайта компании, начал и «НМ-Тех», запущенный на базе завода «Ангстрем-Т». Власти также начали направлять инвестиции в опытно-конструкторские и исследовательские работы для нужд отрасли. Например, сейчас «Зеленоградский нанотехнологический центр» совместно с белорусскими партнерами ведет разработку линейки собственных фотолитографов по заказу Минпромторга. Правительство вкладывается и в освоение новых технологий в области корпусирования — в июле Минпромторг объявил тендер на 1,43 млрд руб., исполнителю которого предстоит разработать и освоить технологию корпусирования высокопроизводительных микросхем в многовыводные полимерные корпуса.

Тимофей Корнев