«РИА Новости»: все ТЦ в Москве получили анонимные сообщения о минировании

Все торговые центры Москвы получили анонимные сообщения о том, что они заминированы. Сообщения, по предварительной информации, поступили со стороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы. Собеседник агентства уточнил, что оперативные службы начали проверки, эвакуация из ТЦ не проводится.

О том, что после начала военной операции на Украине участились случаи анонимных сообщений о минировании, сообщали власти ряда регионов России. В частности, в конце мая мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что по городу прокатилась волна ложных сообщений о минировании зданий. 15 августа агентство «Москва» проинформировало о том, что сообщение о минировании поступило в Большой театр. Угроза не подтвердилась.

Эрдни Кагалтынов