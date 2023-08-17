Первая аллея памяти погибших в зоне СВО открыта в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылась первая аллея в память о погибших в ходе военной спецоперации на территории Украины. Стойки с фотографиями жителей появились на площади Жукова в Приокском районе, сообщили в пресс-службе гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: дума Нижнего Новгорода Фото: дума Нижнего Новгорода

Информация о потерях среди российских военнослужащих засекречена. В последний раз сведения о погибших нижегородцах публиковались в ноябре 2022 года, тогда сообщалось о гибели 128 военных.

Как сообщалось ранее, перед Нижегородской областью поставлена задача до конца года набрать 10 тыс. добровольцев для участия в СВО. Региональное правительство периодически сообщает об отправке в зону боевых действий новых участников, не называя их количество.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Ирина Николаева