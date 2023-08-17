В Великом Новгороде прошли обыски у члена партии «Яблоко»

В Великом Новгороде прошел обыск у члена партии «Яблоко», кандидата на выборах в гордуму Ксении Черепановой, сообщили в соцсетях партии.

По данным партии, после обыска женщину увезли в неизвестном направлении. Председатель новгородского «Яблока» и сестра Ксении Анна Черепанова сообщила, что рано утром 17 августа вооруженные люди выломали дверь в квартиру политика, после чего начался обыск.

8 сентября 2021 года Ксения Черепанова была признана аффилированной с иностранным агентом за сотрудничество с движением «Голос». В партии отметили, что до этого она возглавляла новгородское отделение движения, но сейчас она с ним никак не связана.

17 августа стало известно, что в отношении сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). У него и у 14 его сторонников в разных городах России 17 августа прошли обыски. В частности, обыск прошел у петербургского координатора «Голоса» Полины Костылевой.

27 сентября 2021 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами». В тот же день «Голос» приостановил членство в этой организации.

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