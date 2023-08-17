У петербургского координатора движения «Голос» прошли обыски

В Петербурге прошли обыски дома у регионального координатора движения «Голос» (признано Минюстом РФ иностранным агентом) Полины Костылевой. У нее изъяли ноутбук и телефон, сообщает 17 августа «Фонтанка».

По данным издания, обыски у госпожи Костылевой связаны с расследованием возбужденного в Москве уголовного дела по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации). Сам «Голос» нежелательной организацией не признан, однако в сентябре 2021 года нежелательной в РФ признали европейскую сеть организаций. После этого «Голос» остановил свое членство в ней.

Весной 2022 года суды Челябинской области и Нижнего Новгорода в ходе рассмотрения административных дел в отношении активистов признали, что «Голос» до сих пор входит в эту европейскую ассоциацию. На этом основании Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении сопредседателя движения Григория Мельконьянца и неустановленных лиц. Утром 17 августа обыски также прошли в Москве и Казани.

Подробнее — в материале «Ъ».

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