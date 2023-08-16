Жителя Кубани задержали за жестокое избиение женщины в пищеблоке на Камчатке

Жителя Краснодарского края, подозреваемого в жестоком избиении женщины в пищеблоке кафе в поселке Сокоч Елизовского района Камчатского края, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщили сотрудники кафе. Выяснилось, что между одной из женщин и 41-летним злоумышленником произошел словесный конфликт, после чего мужчина начал избивать оппонентку. После совершения преступления нападавший скрылся.

Видеоролик, на кадрах которого мужчина в течение трех минут избивал женщину ногами, нанося удары по голове, распространился в социальных сетях. В первые минуты нападения мужчина, которого окружающие назвали Дмитрием, выхватил два кухонных ножа и стал угрожать пострадавшей. Нападавшего пытались остановить другие сотрудники кафе, но им не удалось этого сделать. Сообщается, что у потерпевшей обнаружили несколько переломов костей черепа, однако женщина находится в сознании. В настоящее время ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

На случившееся отреагировала председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, которая заявила, что нападавшего необходимо «наказать максимально жестко».

«Убеждена, что в данном случае речь идет даже не о злостном хулиганстве, а о явном покушении на убийство и об истязании»,— отметила госпожа Останина.

Председатель отметила, что направила запросы в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру, а также заявила о намерении лично контролировать ход расследования.

Анастасия Донскова

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