МВД показало кадры задержания повара, избившего девушку-бармена на Камчатке

На Камчатке задержали 41- летнего уроженца Кубани, избившего девушку-бармена в кафе в поселке Сокоч Елизовского района. Кадры задержания мужчины опубликованы в Telegram-канале «МВД Медиа».

Как утверждает ряд СМИ, повар Дмитрий Рязанов уже не раз нападал на женщин. В 2005 году он якобы жестоко избил девушку в Краснодаре возле кафе «Берег». Кроме того, по неофициальной информации, мужчина ранее привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Видеоролик, на кадрах которого злоумышленник в течение трех минут избивал женщину ногами, нанося удары по голове, распространился в социальных сетях.

Пострадавшую девушку с множеством травм доставили в больницу. В отношении повара возбудили уголовное дело по ст. 30 ч. 3, 105 ч. 1 УК РФ «Покушение на убийство».

Валерия Каманина