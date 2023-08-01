В дни празднования 300-летия Екатеринбурга с 11 по 19 августа будут перекрывать центр города

На время проведения мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга, в период с 11 по 19 августа будут перекрывать дороги в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города, проезд будет запрещен на следующих участках:

с 23:00 11 августа до 02:00 13 августа по проспекту Ленина, от ул. 8 Марта до ул. Пушкина;

с 06:00 12 августа до 23:59 19 августа по ул. Дзержинского, от ул. Горького до ул. Царской, по ул. Воеводина от ул. Малышева;

с 22:00 до 23:59 17 августа и с 22:00 до 23:59 18 августа по проспекту Ленина, от ул. Хохрякова до ул. 8 Марта;

с 22:00 17 августа до 23:59 19 августа по ул. Пролетарской, от ул. Первомайской до ул. Дзержинского.

с 01:00 18 августа до 06:00 20 августа по ул. 8 Марта, от ул. Малышева до проспекта Ленина.

с 22:00 18 августа и до окончания праздничных мероприятий по улице Пушкина, от ул. Малышева до проспекта Ленина.

С 06:00 19 августа по проспекту Ленина и до окончания праздничных мероприятий проехать будет нельзя:

по проспекту Ленина, от ул. Московской до ул. Карла Либкнехта;

по ул. 8 Марта, от проспекта Ленина до ул. Бориса Ельцина;

по ул. Бориса Ельцина, от ул. 8 Марта до ул. Челюскинцев;

по ул. Толмачева, от проспекта Ленина до ул. Первомайской;

по ул. Маршала Жукова, от ул. Челюскинцев до проспекта Ленина;

по ул. Вайнера, от ул. Антона Валека до проспекта Ленина;

по ул. Урицкого, от ул. Антона Валека до площади 1905 года;

по ул. Володарского, от ул. Антона Валека до площади 1905 года. Будет пропущен только общественный транспорт к Театру драмы к 22:00 19 августа.

С 19:00 19 августа и до окончания дня будет закрыто движение на следующих участках:

ул. 8 Марта, от ул. Куйбышева до ул. Малышева;

ул. Карла Либкнехта, от ул. Шевченко до ул. Малышева;

ул. Малышева, от ул. Розы Люксембург до ул. Московской;

ул. Радищева, от ул. Московской до ул. 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки, а также на ул. 8 Марта, от ул. Малышева до ул. Куйбышева;

ул. Радищева, от ул. Сакко и Ванцетти до ул. 8 Марта;

по проспекту Ленина, у Театра оперы и балета;

по проспекту Ленина, от ул. Вайнера до ул. Московской;

ул. Карла Либкнехта, от ул. Шевченко до ул. Малышева;

ул. Малышева, в районе перекрестка ул. Малышева и 8 Марта;

ул. Белинского, в районе перекрестка ул. Белинского и Малышева (к 22:00 19 августа).

Напомним, в Екатеринбурге в период с 5 и 6 августа перекроют несколько участков центра города. Ограничения связаны с проведением спортивных мероприятий.

Основное празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет в уральской столице с 12 по 19 августа. В День города в ЦПКиО им. Маяковского выступят «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, группа Евгения Горенбурга «ТОП», «Урфин Джюс» и Александр Пантыкин, Настя Полева и группа «Чайф» и другие.

Полина Хабарова

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