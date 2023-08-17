ВС сохранил регистрацию кандидата «Коммунистов России» на пост главы Хакасии

Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменения решение ВС, который ранее отклонил административный иск главы Республики Хакасия Валентина Коновалова к Центризбиркому. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе суда. Руководитель региона, который выдвинут на второй срок региональным отделением КПРФ, добивался отмены решения ЦИК о регистрации Владимира Грудинина кандидатом на пост главы республики от партии «Коммунисты России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ЦИК рассмотрел жалобу господина Грудинина и зарегистрировал его кандидатом на своем заседании 27 июля. Представитель «Коммунистов России» жаловался тогда на бездействие республиканской избирательной комиссии, которая не смогла ни зарегистрировать его кандидатом, ни отказать в этом. Как сообщал «Ъ-Сибирь», часть членов ресизбиркома поддержала позицию регионального отделения КПРФ, по данным которого Владимир Грудинин формально остается членом КПРФ, а его подпись под заявлением о выходе и рядов этой партии является поддельной.

«Мы считаем нашей основной задачей убедить органы власти в недопустимости регистрации каких-либо кандидатов по поддельным документам. В этом заинтересованы все жители нашей страны и органы власти, стремящиеся обеспечить закон и порядок»,— объяснила «Ъ-Сибирь» подачу иска секретарь комитета по организационно-партийной работе РО КПРФ Людмила Кауфман.

«Валентин Олегович, я уже просил в прошлый раз меня не беспокоить и не мотать меня по судам. Вы сегодня в очередной раз меня вызвали в Верховный суд России, чтобы снять меня с выборов. Ну, сколько уже можно?»,— отреагировал, в свою очередь, на обращение господина Коновалова в очередную инстанцию господин Грудинин в ходе дебатов кандидатов на телеканале «Россия 24» 17 августа.

Согласно карточке дела, Верховный суд РФ отклонил иск 10 августа. После этого Валентин Коновалов обратился в апелляционную коллегию.

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Валерий Лавский