Суд в Петербурге оштрафовал платформу Wink на 1 миллион рублей по статье о демонстрации ЛГБТ

Смольнинский райсуд Петербурга выписал штраф в размере 1 млн. руб. по статье о демонстрации секс-меньшинств (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ) на онлайн-видеосервисе Wink. Об этом 2 августа рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. Ранее платформа принадлежала провайдеру «Ростелеком», он также несет ответственность по делу.

Демонстрацию однополых отношений без маркировки «18+» разглядели в фильмах «Как живой», «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Проклятие Чаки» и «Английский цирюльник». Согласно материалам дела, в одной из картин изображена сцена «целующихся в сексуальном контексте мужчин».

По данной статье организации грозит штраф от 1 до 4 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Ранее сервисом Wink владел «Ростелеком», однако доли платформы перешли другим владельцам с 1 марта текущего года. Роскомнадзор установил, что провайдер связи все равно несет ответственность за демонстрацию ЛГБТ. При этом в ведомстве посчитали, что «Ростелеком» отвечает в суде только за один фильм — «Как живой».

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