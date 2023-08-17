Житель Керчи попал под уголовное дело за призывы убивать российских военных

В Крыму задержали жителя Керчи по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.

По данным ведомства, керченский предприниматель публично призывал к насильственным действиям в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на Украине (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По данным источников «Ъ», с предпринимателем также расторгли договоры аренды на его торговые точки на рынке.

Ранее из алуштинского аквапарка «Миндальная роща» уволили трех аниматоров за танцы под песню Верки Сердючки. Девушек также оштрафовали за дискредитацию российской армии. Помимо этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против вожатой лагеря «Мультфильм» в Крыму, обвиняемой в оскорблении детей, эвакуированных из Шебекино.

Александр Дремлюгин, Симферополь