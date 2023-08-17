Власти Крыма призывают не рассказывать о состоянии Чонгарского моста

В правительстве Республики Крым (РК) призвали не разглашать информацию о состоянии Чонгарского моста. С таким заявлением выступил советник главы РК Олег Крючков.

«Любая информация по маршрутам, мостам, порядке движения и пунктах пропуска — это компетенция Минтранса России и профильных ведомств Крыма и Херсонщины. Просим перестать давать информацию по этим темам, ссылаясь на блогеров и общественников»,— написал господин Крючков в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что подобные объекты стратегические и любая неточная информация или опубликованный слух могут нанести урон стране.

В среду, 16 августа, экс-глава минтранса Крыма, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин сообщил, что движение по Чонгарскому мосту возобновили после атаки украинских военных 6 августа.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь