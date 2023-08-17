Глава СПЧ обратился к прокурору Забайкалья из-за избиения инвалида СВО

Руководитель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к прокурору Забайкальского края Александру Яновскому в связи «с новым поворотом», выявленным в деле об избиении инвалидов СВО. Как отмечается в сообщении, опубликованном на странице СПЧ в соцсетях, ситуация потребовала «особой тщательности при расследовании уголовного дела».

«Обеспокоенные граждане, считая, что избиение связано с антивоенными взглядами нападавших, требуют для них сурового наказания. Однако выяснилось, что потерпевший ранее неоднократно угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод, провоцируя их на ответные действия. Кроме того, он был судим за совершение тяжкого уголовного преступления»,— уточняется в сообщении.

Подчеркивается также, что нападавшие «не являются противниками СВО», а также «участвуют в проведении патриотических акций».

В прокуратуре Забайкалья по запросу «Ъ» не стали комментировать, поступило ли обращение от главы СПЧ в ведомство официально.

Как сообщалось ранее, нападение на двух участников СВО — Михаила Таскина и Сергея Елгина, имеющих инвалидность в связи с потерей конечностей, произошло в ночь на 5 августа в кафе в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья. В процессе избиения с одного из ветеранов сорвали боевые награды, а сами нападавшие постоянно произносили оскорбления, выражая недовольство участием мужчин в спецоперации. По данному факту региональным управлением СКР возбуждено уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ (дискредитация вооруженных сил РФ), ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). В рамках расследования дела арестованы трое местных жителей.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Участников нападения зовут на передовую».

Влад Никифоров, Иркутск