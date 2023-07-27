На Украине перенесены парламентские выборы из-за продления военного положения

Верховная рада Украины поддержала восьмое продление действия военного положения на 90 дней — до 16 ноября. Депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что в связи с этим парламентские выборы, запланированные на конец октября, будут перенесены. Также в стране на три месяца продлевается действие всеобщей мобилизации.

Конституция Украины предполагает, что проведение выборов в период действия военного положения запрещается, а срок полномочий президента, парламента и других органов власти автоматически продлевается. Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, в день начала российской спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее исключал проведение парламентских и президентских выборов до завершения боевых действий.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян